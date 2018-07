Der Gutachter gründete das neben Aussagen von Zeugen auch auf einen Brief, den Zschäpe aus der U-Haft an einen Neonazi in Dortmund geschrieben hatte. Darin habe sie sich als "selbstbewusst, autark, stolz, unbeugsam" präsentiert. In dem Brief seien "Tendenzen zu Dominanz, Härte, Durchsetzungsfähigkeit und Diskussionsfreude" zu erkennen, so Saß. Der Brief widerspreche Zschäpes Selbstdarstellung von "einer schwachen, abhängigen, fremdbestimmten, sich resignierend unterordnenden Person". Der Gutachter empfahl dem Gericht sogar die Anordnung der Sicherungsverwahrung, weil sie weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit sei. Sie könnte sich wegen ihrer Überzeugung auch künftig durchaus wieder rechtsradikalen Gruppen anschließen. Es wird sich also nicht unwesentlich auf die mögliche Haftdauer von Beate Zschäpe auswirken, ob das Gericht dem Gutachter folgt oder nicht.