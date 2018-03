Und doch hört man in vielen Gesprächen immer wieder den Vorwurf heraus, die Taten würden medial aufgebauscht, eine ganze Stadt stehe zu Unrecht am Pranger. Umgekehrt äußern viele Freitaler den Vorwurf, eine Verarbeitung der Geschehnisse von damals habe nie stattgefunden, stattdessen stoße man im öffentlichen Raum allenthalben auf Verdrängung. Frank Richter war bis 2017 Leiter der Landeszentrale für politische Bildung und wohnte 2015 selbst in Freital. Er initiierte damals einen Bürgerdialog, doch der, so Richter, verläuft heute im Sande: "Ich mag ungern eine Stadt stigmatisieren. Gleichwohl muss ich sagen, leider Gottes, dass eine offene Gesprächskultur, eine Debattenkultur über die Probleme, die es nun mal in dieser Region gibt, in Freital noch nicht so richtig Fuß gefasst hat."