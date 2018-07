Am Montag verkündet das Landgericht Stuttgart sein Urteil im Prozess gegen Anton Schlecker, den einstigen König der Drogeriemarktbranche. Die Pleite vor Augen soll die Familie Millionen beiseite geschafft haben, um das Geld vor den Gläubigern in Sicherheit zu bringen. Auch Schleckers Sohn Lars und Tochter Meike sind angeklagt, sie führten damals ein Tochterunternehmen, das für die Logistik zuständig war. Die Staatsanwaltschaft will alle drei im Gefängnis sehen, die Verteidigung hält das für völlig überzogen.