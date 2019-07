Ali B. gestand im Prozess die Tötung des Mädchens, bestritt jedoch eine Vergewaltigung. Staatsanwältin Kolb-Schlotter beschrieb Ali B. als einen Menschen, der Frauen verachte und sie als Schlampen und Freiwild betrachte. Er nehme sich, was er will, Susanna sei "ein Spielball seiner sexuellen Bedürfnisse" gewesen, so Kolb-Schlotter im Prozess. Die Tat von Ali B. zeichne sich durch "massive Gewalt" und "Skrupellosigkeit" aus.



Folgt das Gericht der Linie der Staatsanwaltschaft, wäre mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld auch eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft beantragte außerdem, eine Prüfung der vorbehaltlichen Sicherungsverwahrung durch das Gericht. Ali B. habe einen Hang zu Straftaten, vom ihn gehe eine "extreme Gefährlichkeit" aus.



Die Verteidigung stellte keinen konkreten Strafantrag. Rechtsanwalt Marcus Steffel hob in seinem Schlussvortrag jedoch hervor, dass Ali B. die Tat eingeräumt und Reue gezeigt habe. Er verwies auf die fehlende Sozialisierung seines Mandanten in Deutschland und dessen hohen Alkoholkonsum. Den Vorwurf der Vergewaltigung sieht die Verteidigung nicht nachgewiesen.