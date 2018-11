Tattoos bei der Polizei in Bayern sind verboten. Archivbild Quelle: Daniel Karmann/dpa

Polizisten in Bayern dürfen sich nicht sichtbar tätowieren lassen. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entschieden. Ein 42-jähriger Oberkommissar hatte geklagt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hatte ihm verboten, sich "Aloha" in Erinnerung an seine Flitterwochen auf Hawaii auf seinen linken Unterarm tätowieren zu lassen.



Das Urteil ist rechtskräftig und gilt für alle Polizisten in Bayern. In anderen Bundesländern wird die Tattoo-Frage dagegen liberaler gehandhabt.