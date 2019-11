Tempo 10 in der Auguststraße in Berlin. Archivbild

Die Anordnung einer "Tempo-10-Zone" in Berliner Straßen ist nicht zulässig, weil ein solches Verkehrsschild in Deutschland offiziell nicht existiert. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.



Weil es in der Straßenverkehrsordnung und im amtlichen Verkehrszeichenkatalog ein Verkehrschild "Tempo-10-Zone" nicht gebe, könne es in dieser Form auch keine Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereichs geben, hieß es zur Begründung. Das Urteil (OVG 1 B 16.17) ist rechtskräftig.