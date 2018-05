Die Gerichtszeichnung zeigt Mehmet Atilla. Quelle: Elizabeth Williams/AP/dpa

Der türkische Banker Mehmet Hakan Atilla ist in einem Prozess in New York schuldig gesprochen worden. Atilla ermöglichte demnach Iran illegale Geschäfte und verstieß damit gegen US-Sanktionen. Die Jury befand den früheren Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig.



Der Prozess ist daher besonders brisant, da vor Gericht ausgesagt wurde, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den illegalen Geschäften 2012 zustimmt habe.