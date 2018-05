Uber darf seine Dienste künftig nicht mehr in Israel anbieten. Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

Der Fahrdienst-Vermittler Uber darf nicht mehr in Israel operieren. Dies hat ein Gericht in Tel Aviv entschieden. Ohne entsprechende Versicherung müsse Uber innerhalb von zwei Tagen seine Dienste in Israel einstellen, sagte der zuständige Richter laut "Jerusalem Post".



Uber hatte seit vergangenem Jahr einen nächtlichen Service im Großraum Tel Aviv angeboten. Seit einigen Wochen gab es den Dienst täglich 24 Stunden - auch am jüdischen Ruhetag Sabbat. Das hatte für Kritik an Uber gesorgt.