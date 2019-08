US-Rapper Asap Rocky (Archiv).

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Nach einem Monat in schwedischer U-Haft sind der US-Rapper Asap Rocky und zwei Mitangeklagte freigelassen worden. Das berichtete das Schwedische Fernsehen SVT. Der Richter in Stockholm entschied, dass die drei bis zur Urteilsverkündung am 14. August auf freien Fuß gesetzt werden.



Die Männer hatten eingeräumt, im Stockholmer Zentrum einen 19-Jährigen geschlagen zu haben. Der Fall hatte ein enormes Interesse geweckt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump für den Rapper eingesetzt hatte.