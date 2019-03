Die Vorwürfe standen im Zusammenhang mit Manaforts Lobbyarbeit für pro-russische Politiker in der Ukraine. Er hatte sich in dem Verfahren der Verschwörung gegen die USA sowie der Zeugenbeeinflussung für schuldig bekannt. Der 69-Jährige entschuldigte sich am Mittwoch vor Gericht. "Ich schäme mich noch immer für das, was ich meiner Familie, meinen Freunden und allen Betroffenen angetan habe", zitierte ihn die "Washington Post".