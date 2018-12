Die New Yorker Staatsanwaltschaft fordert eine längere Haftstrafe. Cohen habe über Jahre hinweg aus "persönlicher Gier" gehandelt. Sonderermittler Müller attestiert in seiner Empfehlung an den Strafrichter, Cohen habe ihn mit nützlichen Informationen über bestimmte geheime und auf Russland bezogene Dinge versorgt, die im Zentrum der Untersuchungen - die Einmischung Russlands in die US Wahlen 2016 - stehen.