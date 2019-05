Insbesondere für private Medien wird das immer mehr zum Problem. Denn warum sollte die Werbewirtschaft weiter bei ihnen werben, wenn Influencer höhere Reichweite besitzen, die Zielgruppe passgenau treffen und zudem noch als besonders glaubwürdig gelten? So zeigen Untersuchungen, dass das Vertrauen in Produktpräsentationen von Influencern etwas drei Mal höher ist als das in Fernsehwerbung. Jeder fünfte Deutsche hat bereits ein Produkt gekauft, das Influencer empfohlen haben. Und so verlagert die Werbeindustrie ihre Budgets immer mehr von klassischen Medien zu Influencern. Werbeforscher rechnen damit, dass der Influencer-Markt bald die Schwelle des Milliardenumsatzes knackt. Schon jetzt ist er ebenso bedeutsam, wie der gesamte deutsche Hörfunkwerbemarkt.