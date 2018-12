Barack Obama hatte "Obamacare" eingeführt. Archivbild

Quelle: Yoon S. Byun / Pool/The Boston Globe POOL/dpa

Ein Richter im US-Bundesstaat Texas hat das vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitssystem "Obamacare" für verfassungswidrig erklärt. Richter Reed O'Connor gab damit mehreren Republikanern Recht, die gegen die Gesundheitsreform geklagt hatten.



Die Demokraten kündigten Berufung gegen das Urteil an - der Fall dürfte nun vor den Supreme Court gehen. Das Urteil erfolgte am Vorabend einer am Samstag ablaufenden Frist für den Abschluss einer Krankenversicherung für 2019.