Migranten aus Honduras in Mexiko. Symbolbild

Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Die USA dürfen Migranten, die aus Mexiko einreisen wollen, bis zur Entscheidung ihres Asylantrags zunächst weiter in das lateinamerikanische Land zurückschicken. Das entschied ein Bundesgericht in San Francisco.



Die Entscheidung gilt als Sieg für Präsident Donald Trump, der eine Reduzierung der illegalen Migration in die USA fordert. Außerdem will er an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten lassen.