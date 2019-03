"Lasertag ist nicht so leicht zu beurteilen. In unserer Studie aus dem Jahr 2015 haben wir geraten, das Spiel für ab 12-Jährige zu verbieten und es erst ab 16 Jahren zu empfehlen - gerade im Zusammenhang damit, dass Sozialarbeiter es - damals zumindest - sehr positiv und teambildend angesehen haben und mit jungen Flüchtlingen, die aus Kriegsgebieten geflohen waren und traumatisiert waren, hineingegangen sind. Das war absurd. Für den Großteil von Jugendlichen ist Lasertag natürlich nicht gefährlich. Der geht in die Halle rein- und wieder raus.



Es gibt aber eben eine kleine Gruppe von "problematischen Nutzern", die ist unter 16 Jahre alt, spielt vorwiegend gewalthaltige Onlinespiele und nutzt Lasertag, um die Treffsicherheit zu verbessern und/oder Aggressionen abzubauen, wenn Videoshooting nicht mehr ausreicht. Da ist es sogar nicht auszuschließen, dass im Einzelfall eine Person, die ihre Treffgenauigkeit in Lasertag-Arenen trainiert, zukünftig auch in der Realität übergriffig wird. In einigen Lasertag-Spielräumen wird "nur" auf Kopf und Brust gezielt, bei anderen erhält man einen kleinen Stromschlag. Ich empfehle Lasertag erst ab 16 Jahren, weil dann das Gap zwischen virtueller und realer Welt schon viel einsehbarer ist."