Die Adoption der Kinder des Partners auch in einer stabilen nichtehelichen Beziehung muss möglich sein - das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. In einer solchen Familie aufwachsende Kinder würden sonst gleichheitswidrig benachteiligt. Für eine Neuregelung gab das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber Zeit bis Ende März 2020.