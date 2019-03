Der US-Militärstützpunkt in Ramstein. Archivbild.

Quelle: Ronald Wittek/dpa

Drei jemenitische Kläger haben im Zusammenhang mit US-Drohnenangriffen in ihrer Heimat einen Teilerfolg erzielt. Deutschland muss aktiv nachforschen, ob die USA bei ihren Drohneneinsätzen im Jemen unter Nutzung ihres Militärstützpunkts in Ramstein das Völkerrecht wahren.



Das entschied das Oberverwaltungsgericht Münster. Es ließ aber Revision beim Bundesverwaltungsgericht zu. Die Kläger hatten nach eigenen Angaben Angehörige in ihrer Heimat durch US-Drohnenangriffe verloren.