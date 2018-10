Gericht in Gelsenkirchen prüft das Abschiebeverbot. Archivbild Quelle: Caroline Seidel/dpa

Der Fall des rechtswidrig abgeschobenen Tunesiers Sami A. geht in die nächste Runde. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen bereitet sein Urteil zum Abschiebeverbot des als Gefährder eingestuften Mannes vor, wie ein Sprecher sagte.



Die Abschiebung am 13. Juli hatte für erheblichen Streit zwischen Justiz und Politik gesorgt. Am Tag zuvor hatte das Verwaltungsgericht die Abschiebung untersagt. Der Beschluss wurde den Behörden allerdings erst zugestellt, als Sami A. bereits im Flugzeug saß.