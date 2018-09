Im Juni dieses Jahres endlich wies der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seinen Staatssekretär Lutz Stroppe an, die Sache per Brief zu klären. An den Präsidenten des Arzneimittelinstituts, Karl Broich, schrieb Stroppe, nach "intensiver Beratung" im Ministerium "möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu versagen". Es dürfe durch eine Verwaltungsbehörde keine "staatliche Entscheidung" getroffen werden, die "die Tötung eines Menschen" zulasse oder "aktiv" unterstütze.



Schon Spahns Vorgänger, Hermann Gröhe war dieser Meinung, eine Entscheidung blieb offenbar wegen des Wahlkampfs und der Regierungsbildung aus. Patientenschützer und Parteien begrüßten den Brief. Das Ministerium berief sich bei seiner Entscheidung auf ein Gutachten des früheren Bundesverfassungsrichters Udo Di Fabio, das wiederum das Arzneimittelinstitut vorher selbst in Auftrag gegeben hatte. Er kam zu dem Schluss: Das Urteil der Bundesverwaltungsrichter sei "nicht haltbar". Die Richter hätten in "verfassungsrechtlich unzulässiger Weise in den Kompetenzbereich des Gesetzgebers" eingegriffen. Das Recht auf Selbsttötung habe keinen "absoluten Geltungsanspruch mit dem Ergebnis einer Pflicht zur Beteiligung des Staates an einer höchstpersönlichen Entscheidung", so Di Fabio.