Per Satellitentelefon, E-Mails und SMS sowie unter Beschaffung von Telefonkarten sollen die beiden Angeklagten die FDLR im Ostkongo gesteuert haben. Ja, Ignace M. habe das militärische Treiben im Kongo dominiert. Als faktischer und militärischer Oberbefehlshaber von Deutschland aus habe er seine Macht ausgeübt. Rädelsführerschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ist das, sagt der BGH, aber ist es auch Beihilfe zu Kriegsverbrechen? Nach den getroffenen Feststellungen eher nein, so die fünf Richterinnen und Richter des Staatsschutzsenats.