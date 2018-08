Martin Schulz war 2017 Kanzlerkandidat der SPD. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles will die Frage der Kanzlerkandidatur in ihrer Partei künftig früher als bisher klären. "Ich möchte den nächsten Kanzlerkandidaten frühzeitig festgelegt haben", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"Wir dürfen nicht noch einmal so unvorbereitet in Wahlen stolpern wie in den vergangenen Jahren." Nahles schloss ein Urwahl durch die Mitglieder nicht aus. "Ich habe meiner Partei versprochen, dass wir darüber diskutieren. Es gibt viele Befürworter und Skeptiker."