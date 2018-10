In den vergangenen Jahren wurden neue Wälder meist von Menschenhand mit Kiefern und Fichten in großen Abständen bepflanzt. In den Monokulturen können die Bäume zwar schnell wachsen, der Boden erhitzt sich durch den fehlenden Schatten aber auch schneller. Vor allem bei immer länger werdenden Hitzeperioden leiden neue, dünn bepflanzte Wälder unter der Trockenheit. Das betrifft nicht nur Bäume, sondern auch den Waldboden mit vielen wichtigen Nährstoffen. In den älteren, dicht gewachsenen Wäldern, ist es am Boden oftmals deutlich kühler. In den "Heiligen Hallen", Deutschlands ältestem Wald im Landkreis der Mecklenburgischen Seenplatte, wurden zum Teil bis zu zwölf Grad weniger gemessen als in einem nah gelegenen Kiefernwald.