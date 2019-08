Ilhan Omar und Rashida Tlaib (Archiv).

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Israel will die Einreise der demokratischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar verbieten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begründete dies damit, dass die beiden sich für Gesetze zum Boykott Israels einsetzten.



Tlaib und Omar gelten als Unterstützerinnen der anti-israelischen Bewegung BDS. Die Abgeordneten sind die ersten beiden Musliminnen im US-Kongress. Nach Medienberichten wollten sie den Tempelberg in Jerusalem in Begleitung von palästinensischen Offiziellen besuchen.