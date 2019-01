Nancy Pelosi hält ihre Enkeltochter an der Hand.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Bei der ersten Sitzung des neuen US-Kongresses ist die Demokratin Nancy Pelosi zur Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses gewählt worden. Die Gegenspielerin von US-Präsident Donald Trump erhielt eine Mehrheit der Stimmen. Pelosi ist nun nach dem Präsidenten und dessen Vize die Nummer drei im Staat.



Die heute 78-Jährige war bereits 2007 "Speaker", also die Vorsitzende im Abgeordnetenhaus - bis die Demokraten die Mehrheit in der Kammer 2011 wieder an die Republikaner abgeben mussten.