Passagiermaschine der United Airlines. Archivbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Die US-Fluggesellschaften United und American Airlines stellen wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China vorübergehend auch ihre Flüge nach Hongkong ein. Von Samstag an würden alle Flüge in die chinesische Sonderverwaltungszone bis einschließlich 20. Februar ausgesetzt, teilte United mit. Zur Begründung verwies die Fluglinie auf einen drastischen Rückgang bei den Passagierzahlen.



Bei American Airlines gilt der vorübergehende Stopp für Flüge ab sofort bis 20. Februar. Alle Flüge nach Festland-China sind bereits gestrichen.