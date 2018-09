Die Zölle haben einen Wert von rund 240 Millionen US-Dollar. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Nach China und der EU hat auch Indien seine Importzölle auf einige US-amerikanische Produkte hochgeschraubt. Das indische Finanzministerium verkündete erhöhte Abgaben auf 29 Produkte. Darunter sind viele landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kichererbsen und Walnüsse, aber auch bestimmte Eisen- und Stahlprodukte.



Die Maßnahme betreffe größtenteils aus den USA importierte Produkte, teilte das Handelsministerium in Neu Delhi mit. Die meisten neuen Zölle sollen am 4. August in Kraft treten.