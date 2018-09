Eine Katze jagt lieber Mäuse als Ratten, wenn sie hungrig ist. Quelle: Soeren Stache/dpa

Katzen sind im Kampf gegen Ratten nur bedingt hilfreich. Das berichten US-Forscher in einer Studie in New York. Darin beobachtete das Team mit Videokameras eine Rattenkolonie, in deren Nähe regelmäßig verwilderte Katzen kamen. Innerhalb von 79 Tagen töteten die Jäger demnach nur zwei Ratten.



Demnach müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, bevor eine Katze eine Ratte tötet: Die Katze muss hungrig sein. Zudem darf keine leichtere Beute wie Mäuse oder Vögel in der Nähe sein.