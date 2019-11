Golden-Globe-Trophäen von Doris Day.

Quelle: Julien's Auctions/dpa

Vier Golden-Globe-Trophäen, Filmkostüme und Haushaltsgegenstände gehören zu Hunderten Andenken aus dem Nachlass des Hollywood-Stars Doris Day, die 2020 versteigert werden. Wie das Auktionshaus Julien's Auctions in Kaliformien mitteilte, soll die zweitägige Auktion im kommenden April stattfinden.



Day war im vorigen Mai in ihrem Haus im kalifornischen Carmel mit 97 Jahren gestorben. Der Versteigerungserlös soll der von Day gegründeten Tierschutz-Stiftung "The Doris Day Animal Foundation" zufließen.