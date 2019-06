Vor dem Gericht versammelten sich zahlreiche Unterstützer.

Ein Gericht in London hat das Verfahren über den US-Auslieferungsantrag für den Wikileaks-Gründer Julian Assange auf Februar nächsten Jahres angesetzt. Die fünftägige Anhörung solle laut Nachrichtenagentur PA am 25. Februar beginnen. Assange, der per Videostream aus dem Gefängnis zugeschaltet war, will sich dagegen wehren. Er verteidigte Wikileaks als "nichts als eine Publikation".



