Mike Pompeo ist Außenminister der USA.

Quelle: Mandel Ngan/AFP Pool/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Dienstag überraschend den Irak besucht und dafür einen ursprünglich geplanten Trip nach Berlin kurzfristig abgesagt. Pompeo sei in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen, wo Gespräche mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Außenminister Mohammed Ali al-Hakim angesetzt seien, hieß es aus irakischen Regierungskreisen.



Pompeo hatte seinen ersten Berlin-Besuch seit Amtsantritt zuvor in letzter Minute wegen "dringender Angelegenheiten" abgesagt.