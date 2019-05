Mike Pompeo wird heute in Berlin erwartet. Archivbild

Quelle: Mandel Ngan/Pool AFP/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo holt heute seinen vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagten Deutschlandbesuch nach. Damals zog er es vor, wegen der Iran-Krise in den Irak zu reisen, und sorgte damit für Irritationen in Berlin.



Bis zum ersten Deutschland-Besuch Pompeos hat es ungewöhnlich lange gedauert. Er ist seit mehr als einem Jahr im Amt und hat bereits fast 40 andere Länder besucht. In Berlin trifft er Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD).