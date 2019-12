US-Außenminister Mike Pompeo will in Deutschland Wende-Symbole besuchen (Archivbild).

Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo will bei seinem Besuch in Deutschland mehrere Orte besuchen, die Symbole der deutschen Teilung oder der Wende 1989 in der früheren DDR sind. Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mitteilte, sind unter anderem in Leipzig Gespräche mit Zeitzeugen geplant.



Zuvor will Pompeo das Dorf Mödlareuth an der thüringisch-bayerischen Grenze besuchen. Hier lief die innerdeutsche Grenze bis zur Wiedervereinigung durch die kleine Ortschaft. Heute befindet sich hier ein deutsch-deutsches Museum.