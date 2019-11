Deutschlandbesuch von US-Außenminister Mike Pompeo. Archivbild

Quelle: Gregor Fischer/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu einem zweitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Der Minister landete in Nürnberg, wie die US-Botschaft in Berlin mitteilte. Erste Station ist ein Treffen mit US-Soldaten, die in Grafenwöhr und Vilseck stationiert sind.



Am Donnerstag besucht er in Mödlareuth die ehemalige innerdeutsche Grenze und trifft Außenminister Heiko Maas (SPD). Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sind am Freitag in Berlin geplant. Zuletzt war Pompeo Ende Mai in Deutschland.