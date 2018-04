Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Archivbild Quelle: Wong Maye-E/AP/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach Darstellung des neuen US-Außenministers Mike Pompeo einen Fahrplan für die Denuklearisierung ausarbeiten und vorlegen. Das sagte Pompeo in einem Interview des US-Senders ABC.



Pompeo betonte in dem Interview, dass es Kim tatsächlich ernst meine mit der atomaren Abrüstung. Die völlige, überprüfbare und irreversible Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei das erklärte Ziel der Regierung Trump, ergänzte der US-Außenminister.