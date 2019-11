Die Sondersituation in Mödlareuth war unter anderem auch in dem ZDF-Mehrteiler "Tannbach" behandelt worden - der zwar ein fiktives Dorf in den Mittelpunkt stellte, das aber just nach dem Flüsschen benannt ist, das noch heute in Mödlareuth Thüringen von Bayern trennt. Mehrere Zehntausend Menschen kommen jedes Jahr in das Grenzmuseum, das nach der Wende in Mödlareuth errichtet worden war und auch einen ehemaligen Wachturm beinhaltet - Pompeo durfte ihn am Donnerstag besichtigen.