Am Donnerstag stehen zunächst Treffen mit US-Soldaten an, die in Grafenwöhr und Vilseck stationiert sind. Danach will er nach Mödlareuth reisen - ein kleiner Ort an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen, den die innerdeutsche Grenze zerteilt hatte: ein Teil gehörte zur DDR, der andere zur Bundesrepublik. Wegen des meterhohen Betonwalls durch das Dorf nannten es die Amerikaner früher "Little Berlin". Am Freitag sind Gespräche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geplant.