US-Außenminister Pompeo und der türkische Präsident Erdogan. Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hält nach der Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson eine baldige Aufhebung von bestimmten Sanktionen gegen die Türkei für möglich. "Es wird bald eine Entscheidung dazu geben", sagte Pompeo nach seinem Besuch in Ankara.



"Einige der Sanktionen, die wir in Kraft gesetzt haben, stehen in direktem Zusammenhang mit Pastor Brunson", sagte Pompeo. Es gebe "eine Logik", diese nun außer Kraft zu setzen. Er müsse darüber noch mit Präsident Trump sprechen, sagte Pompeo.