Und da wohl auch iranische Revolutionsgarden im Irak Unruhe schüren, wollte US-Außenminister Pompeo in der Region Stärke gegenüber dem Iran zeigen: "Wir sind da, und für alles gewappnet!" In einem rund vierstündigen Gespräch mit dem irakischen Präsidenten und dem Regierungschef hat Pompeo klargemacht: "Wir stehen an Eurer Seite, Ihr seid ein unabhängiger Staat, lasst Euch nicht vom Iran beeinflussen!"



Die Verlegung eines Flugzeugträgers - wie jetzt angeordnet - löst noch keinen Krieg aus. Doch klar ist auch: Auf beiden Seiten - im Iran und in den USA - gewinnen gerade die Kompromisslosen die Oberhand. Trumps Nationaler Sicherheitsberater und auch sein Außenminister Pompeo sind bekannt als Iran-Hardliner. Hardliner, die den Iran mit drastisch angezogenen Sanktionen nicht nur zu Neu-Verhandlungen des Atomabkommens zwingen wollen, sondern wohl auch einen Regime-Wechsel im Iran herbeiführen wollen. Und da es inzwischen keine Kommunikationskanäle mehr gibt, könnte ein kleiner Zwischenfall, ein Missverständnis dann doch eine militärische Aktion auslösen.