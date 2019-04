Mike Pompeo, Außenminister der USA.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat überraschend seine Teilnahme an einem G7-Treffen in Frankreich Ende der Woche abgesagt. Stattdessen werde einer seiner Stellvertreter nach Dinard in der Bretagne reisen, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Eine Begründung gab es nicht.



Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian und sein deutscher Kollege Heiko Maas (SPD) bedauerten die Absage nach einem Treffen in New York. Das werde die G7 aber nicht davon abhalten, zusammenzuarbeiten, so Le Drian.