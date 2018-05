US-Außenminister Mike Pompeo kündigt Sanktionen an. Archivbild Quelle: Ting Shen/XinHua Xinhua/dpa

Die USA wollen nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran den finanziellen Druck auf das Land massiv erhöhen. Washington werde "die stärksten Sanktionen in der Geschichte" verhängen, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington.



"Wir werden beispiellosen finanziellen Druck auf das iranische Regime ausüben", sagte Pompeo. An die Adresse der Europäer gerichtet sagte er, Firmen, die "verbotene Geschäfte" mit Iran machten, würden "zur Verantwortung gezogen".