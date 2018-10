Migranten aus Mittelamerika schlafen in der Stadt Huixtla. Quelle: Isaac Monroy/dpa

Die USA haben Tausende in Richtung südliche US-Grenze marschierende Migranten zur Rückkehr aufgefordert. "Sie werden keinen Erfolg darin haben, illegal in unser Land zu kommen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. Er rief die mexikanische Regierung dazu auf, die Menschen zu stoppen.



Auch US-Präsident Donald Trump sagte: "Ich lasse sie nicht rein." Die Gesamtzahl der Migranten, die inzwischen die mexikanische Stadt Huixtla erreicht haben, wird auf etwa 7.000 Menschen geschätzt.