Ungeachtet der Behauptungen in nordkoreanischen Medien werden die USA ihre Sanktionen gegen Nordkorea bis zur nuklearen Abrüstung nicht lockern. Sie sollten bis zur vollständigen Denuklearisierung in Kraft bleiben, teilte US-Außenminister Mike Pompeo mit.



Präsident Donald Trump sei angesichts des Prozesses zur nuklearen Abrüstung "unglaublich deutlich" gewesen, sagte Pompeo. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe verstanden, dass die Abrüstung in einem "schnellen" Prozess erfolgen müsse.