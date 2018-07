US-Außenminister Pompeo auf seiner Asien-Reise in Hanoi. Quelle: Andrew Harnik/Pool, AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat Nordkorea die Entwicklung des ebenfalls kommunistischen Vietnams als leuchtendes Vorbild angepriesen. "Präsident Donald Trump glaubt, dass Ihr Land diesen Weg wiederholen kann", sagte Pompeo in Vietnams Hauptstadt Hanoi.



Er richtete sich mit seinen Worten an Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un: "Sie könnten sich das Wunder zu eigen machen. Es könnte Ihr Wunder in Nordkorea sein", meinte Pompeo. Die USA und Vietnam pflegen weitgehend normale Beziehungen.