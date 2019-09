General-Motors-Zentrale in Detroit. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Die US-Autogewerkschaft United Auto Workers (UAW) will den Autoriesen General Motors (GM) zum ersten Mal seit zwölf Jahren bestreiken. In der Nacht zum Montag sollen die Bänder in mehreren Werken in den USA zum Stillstand gebracht werden, wie die Gewerkschaft mitteilte.



Die letzte Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen und Löhne aus dem Jahr 2015 war am Samstag ausgelaufen. Die UAW wollte sie nicht verlängern. Die Arbeitnehmer fordern unter anderem eine Beschäftigungssicherung.