Produktion bei General Motors.

Quelle: Paul Sancya/AP/dpa

Der US-Autobauer General Motors (GM) will 2019 mehr als jede sechste seiner Stellen streichen und Fabriken stilllegen. Eingespart werden sollen sechs Milliarden Dollar, wie der Konzern ankündigte.



Wegfallen sollen 15 Prozent der weltweit 180.000 Stellen beim größten US-Autohersteller. Allein in den USA sollen vier Produktionsanlagen geschlossen werden. GM will sich künftig auf SUV-Modelle und Pickups konzentrieren. Der Entwicklung von Elektroautos soll Priorität gegeben werden.