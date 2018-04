Die Geschäfte von JP Morgan, der Citigroup und Wells Fargo laufen so, wie es sich deutsche Banken derzeit nur erträumen können. Ein Vorteil der amerikanischen Banken liegt in der Vergangenheit begründet: Staatlich verordnete Finanzspritzen sorgten dafür, dass sich die angeschlagene Bankenbranche nach der Finanzkrise in Amerika schneller erholen konnte. "Das hat den Banken die Möglichkeit gegeben, letztendlich einen Warmstart hinzulegen", sagt der Börsenhändler Oliver Roth aus dem Wertpapierhandelshaus Oddo Seydler. "Die Deutsche Bank war zu stolz zuzugeben, dass sie auch in einer prekären Lage steckte und hat staatliche Hilfen abtgelehnt. Das ist nun einer ihrer großen Nachteile gegenüber der Konkurrenz in Amerika".