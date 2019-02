Porsche meldet US-Behörden Unregelmäßigkeiten. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Der Autobauer Porsche hat die möglicherweise fehlerhaften Verbrauchswerte beim Sportwagen 911 nun vorsorglich auch bei den US-Behörden angezeigt. Die Stellen seien informiert worden, sagte ein Sprecher. Auch in Südkorea habe Porsche die Behörden informiert, so der Sprecher.



Es geht um Autos, die in den Jahren 2016 und 2017 gebaut wurden. Porsche bestätigte, dass es um Abweichungen bei den Windwiderstandswerten geht, die bei Tests auf dem Rollenprüfstand zugrundegelegt werden.