Nach dem Tod von zwei Migrantenkindern in Gewahrsam der Grenzbehörden haben diese medizinische Untersuchungen verstärkt. Sie kündigten ebenfalls umfassende Änderungen wie gründlichere Befragungen bei der Aufnahme von Migranten an. In der Grenzstadt El Paso in Texas soll außerdem ein neues Vorgangszentrum gebaut werden, das besser auf die Bedürfnisse von Familien und Kindern zugeschnitten ist und medizinische Betreuung bieten kann - es sei aber keine langfristige Lösung, sagen Beamte. Der Grenzschutzbeamte McAleenan sagte, die erweiterten medizinischen Bemühungen seien zwar eine Hilfe, um mit dem Anstieg umzugehen, die Lösung sei aber nicht nachhaltig.