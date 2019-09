Immer mehr Tote in den USA durch E-Zigaretten. Archivbild.

Quelle: Lisa Ducret/dpa

Die Zahl der Todesfälle durch E-Zigaretten in den USA ist auf zwölf gestiegen. Zudem gebe es inzwischen viele Verletzte, die vor allem Lungenschäden erlitten. Das teilt die US-Gesundheitsbehörde CDC mit.



Die Ursache für die Lungenschäden ist weiter völlig unklar. Außerhalb der USA ist bislang kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt. In Deutschland sind die Zusammensetzungen der Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger reguliert als in den USA.