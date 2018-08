Tesla-Chef Elon Musk. Archivbild Quelle: Kiichiro Sato/AP/dpa

Die US-Börsenaufsicht SEC hat einem TV-Bericht zufolge konkrete Schritte zur Untersuchung des von Tesla-Chef Elon Musk per Twitter ins Gespräch gebrachten Börsenrückzugs eingeleitet. Wie der TV-Sender Fox Business News berichtete, hat die SEC alle neun Vorstandsmitglieder von Tesla gerichtlich vorladen lassen.



Musk hatte verkündet, Tesla zu privatisieren. In den Untersuchungen wird es auch darum gehen, ob Musk mit seinen Tweets vor allem den Aktienkurs von Tesla in die Höhe treiben wollte.